"To psucie demokracji". Ekspert ruga PiS za plany

Ze strony Prawa i Sprawiedliwości płyną sygnały o planach dotyczących przesunięcia wyborów samorządowych. - Nie chcę w żadnym razie twierdzić, że ta sprawa już jest w tej chwili zdecydowana - oświadczył niedawno Jarosław Kaczyński. O to, czy sprawa jest już przesądzona, zapytaliśmy prof. Antoniego Dudka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W jego ocenie kierownictwo partii rządzącej zachowuje się nieprofesjonalnie. - Zanim się upubliczniło tego typu zapowiedź, powinno się to uzgodnić z prezydentem. Wtedy można by uznać tę sprawę za przesądzoną. (…) Piłka jest w grze. Uważam, że prezydent nie powinien się na to zgodzić - mówił politolog w programie "Newsroom" WP. Jak dodał, żonglowanie terminami wyborów, "bo komuś coś jest wygodne bądź nie, to po prostu psucie demokracji". Ekspert wskazał, że plany PiS to strach przed wyborczą porażką.

