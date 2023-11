"To oszustwo". Krytyka słów Magdaleny Biejat

"Wszyscy się tym będą teraz emocjonować, ale to nie ma szans wejść. Musieliby wtedy pozamykać szpitale. Obecnie ok. 70 proc. lekarzy jest na B2B (część z własnej woli, część wypchnięta przez szpitale z powodu braku norm czasu pracy), nie mówiąc o pielęgniarkach itd Można się rozejść. Już widzę, jak oddziały na których jest zatrudnionych od 1 do 3 lekarzy (znam takich od cholery) układają grafik dyżurowy przy 48 godzinnym tygodniu pracy, nawet zakładając opt out i 78h w pracy. To nadal się nie spina z umowy o pracę. B2B to nie tylko informatycy, pani senator" - komentował na Twitterze Jakub Kosikowski.