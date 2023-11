Byli przeciwko Tuskowi. Jak teraz zagłosują?

Czy partia Razem, jako część Lewicy, poprze Donalda Tuska jako kandydata na premiera? Wcześniej, przez wiele miesięcy, politycy tej partii byli temu przeciwni. - Przyjęliśmy do wiadomości, że taka jest decyzja większości. Nie będziemy przeciwko niej protestować - zadeklarowała w programie "Tłit" współprzewodnicząca partii Razem Magdalena Biejat. - Dajemy temu rządowi kredyt zaufania, bo taka jest decyzja wyborców. Wyborcy chcą, żeby ten rząd powstał. Jesteśmy ludźmi racjonalnymi i nie kłócimy się z faktami. Wolelibyśmy, żeby premierem był ktoś z Lewicy, ale wiemy jakie były wyniki wyborów i jaka jest siła poszczególnych partii w tej koalicji. Przyjmujemy to do wiadomości i idziemy dalej - dodała senatorka.

