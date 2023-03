To oni mają na sumieniu MH17. Oddział Rosjan zlokalizowany w Ukrainie

Od tamtej pory 53. Brygada Obrony Przeciwlotniczej jest międzynarodowym pariasem, przynajmniej jeśli chodzi o śledczych zajmujących się zbrodniami wojennymi. A co z faktem, że jednostka działa w Ukrainie do dziś? To tak, jakby rosyjski prezydent drwił z reszty świata - czytamy w serwisie publicznego nadawcy w USA.