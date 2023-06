To oni będą rządzić po Łukaszence? “Moskwa przygotowuje dwóch liderów”

- Według naszych analiz do zastąpienia Łukaszenki u sterów władzy w Mińsku przygotowywane są dwie osoby - mówił Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji, w programie “Newsroom WP”. - Pierwszą jest Natalia Kaczanawa, szefowa izby wyższej białoruskiego parlamentu. Jest pochodzenia rosyjskiego. Ona jest oddana Łukaszence, ale także Moskwie. Ostatnio miała spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, co też jest wymownym sygnałem. Ona najpewniej będzie osobą cywilną, która będzie odpowiedzialna za rządzenie na Białorusi - stwierdził działacz. - Drugą osobą będzie gen. Aleksander Wolfowicz, szef Rady Bezpieczeństwa Białorusi. Ukończył moskiewską szkołę oficerską, a potem Akademię Sztabu Generalnego armii rosyjskiej. Jego koledzy ze szkoły są obecnie wysokimi generałami w rosyjskiej armii Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. Zresztą on często jeździ do Rosji. Moskwa stawia na niego. On będzie kontrolował resorty siłowe na Białorusi - wyjaśnił. - (Po zmianie władzy w Mińsku - red.) będzie tak naprawdę rządziła Rada Bezpieczeństwa. A w niej jest aż 11 generałów - podsumował Łatuszka.