To ona zastępuje panią Basię na Nowogrodzkiej. Wiemy, ile zarabia

30 lat – tyle biurem poselskim Jarosława Kaczyńskiego kierowała Barbara Skrzypek. To ona pilnowała z kim rozmawiał prezes, odpowiadała za obieg dokumentów. To ona de facto była "uchem prezesa". W maju zdecydowała się odejść na emeryturę. Formalnie na stanowisku szefa biura zastąpił ją 26-letni Michał Moskal warszawski radny PiS. Ale nieformalnie dużą część obowiązków przejęła Katarzyna Lubiak czyli pani Kasia. To ona była najbliższą współpracowniczką pani Basi. I jak twierdzą nieoficjalnie niektórzy politycy PiS, to ona pełni teraz w rzeczywistości funkcję dyrektorską.