To on powiedział o chorobie Ziobry. Teraz zabiera głos

"Gdy publikowałem kilka miesięcy temu informację, że Zbigniew Ziobro jest ciężko chory i będzie wyłączony z polityki na długi czas, to nie podawałem tego, że chodzi o nowotwór. Z szacunku dla prywatności - by on sam i jego rodzina, najbliżsi współpracownicy zdecydowali o skali podawania do wiadomości publicznej tak osobistych kwestii. Ale od początku było jasne: to nowotwór, ciężka, naprawdę dramatyczna sytuacja. Ale rak wciąż jest operowalny" - zaczął swój wpis na platformie X Jacek Gądek.