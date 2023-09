"To oburzające". Przyjaciółka ofiar wypadku na A1 komentuje list gończy

- Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Rodzina nie życzyła sobie podawania żadnych danych. A tu podano pełne imiona i nazwiska ofiar. Po co? To, że podano pełne dane, jest dziwne, oburzające, aż brakuje słów. Po co ktoś to zrobił? - podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską pani Anna, przyjaciółka rodziny ofiar wypadku na A1 - Martyny, Patryka i małego Oliwiera. Ona - po tym wszystkim, co się dzieje - też prosi o niepodawanie pełnych danych.