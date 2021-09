"To obrzydliwe". Kontrowersyjna poprawka PiS. Posłanka KO alarmuje

Sejmowa komisja zajmuje się ustawą podatkową w ramach "Polskiego Ładu", a posłowie PiS zgłosili do niej kontrowersyjną poprawkę. W konsekwencji rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą mieć utrudniony dostęp do ulgi podatkowej. Ministerstwo Rodziny wskazuje, że to po to, by lepiej usytuowane małżeństwa nie decydowały się na rozwód ze względów ekonomicznych. Co na to posłanka KO Izabela Leszczyna? - Dla mnie to kolejna stygmatyzacja matek samotnie wychowujących dzieci. Dla PiS-u rodzina to tata, mama i dzieci. Jeśli coś się między ludźmi nie układa, jeśli biorą rozwód, borykają się z trudami życia i samotnie wychowują dzieci, to dla PiS-u nie jest prawdziwa rodzina. To przykre, smutne, wręcz obrzydliwe - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.