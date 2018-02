"To nonsens przepraszać za Marzec'68". Bronisław Wildstein uważa, że Polska jest łagodnym narodem

"Polacy czują się obrażeni przez Żydów, niesprawiedliwie potraktowani. A to się od razu przenosi na całe narody" - stwierdził Bronisław Wildstein. Dodał, że nie powinniśmy przepraszać za wydarzenia z marca 1968 roku, bo była to komunistyczna kampania.

"Wojnę przeżył tylko mój ojciec, który był lekarzem, polskim oficerem i spędził okupację w oflagu, wyzwolili go Amerykanie" - wyjaśnił w rozmowie z Robertem Mazurkiem dla "Dziennika Gazety Prawnej". Przyznał, że Niemcy nie zorientowali się, że był Żydem. "Wehrmachtu to nie interesowało, oficer to oficer, jest konwencja genewska, więc niczego nie badali" - wyjaśnił.

Przyznał, że w Polsce wzmaga się antysemityzm. "Niestety w tej sytuacji to było nieuniknione (...) Polacy czują się obrażeni przez Żydów, niesprawiedliwie potraktowani. A to się od razu przenosi na całe narody i nie mówimy o zachowaniach jednostek, lecz o postawach całej nacji. I trzeba robić wszystko, by to tonować, ale takie zjawiska zachodzą też w Izraelu" - zauważył.