Czy PiS ma szansę uzbierać większość w Sejmie? - Jeśli te wyniki się potwierdzą, teoretycznie mogłaby uzbierać, natomiast w moim przekonaniu jest to niemożliwe - mówiła w Poranku powyborczym w Wirtualnej Polsce dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Oceniła, że inaczej by to wyglądało, gdyby chodziło o kilka posłów, a co innego, gdy trzeba stworzyć całą koalicję.

