To niemieckie media piszą o aferze PiS. "Skandal przed wyborami"

Grossmann podała, powołując się na "Gazetę Wyborczą", że mogło dojść do sprzedaży nawet 600 tys. wiz, i to osobom, które nie zostały sprawdzone. Opozycja mówi o 250 tys. wiz, natomiast prokuratura ograniczyła trwające od lipca ubiegłego roku postępowanie do kilkuset przypadków w ciągu półtora roku.