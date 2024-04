To nie śnieg. Niebywałe zjawisko na plaży w Australii

Pojawienie się morskiej piany w okolicach Sydney nie jest rzadkością. Najczęściej można ją zaobserwować w rejonie plaży North Cronulla. Ale skąd bierze się to zjawisko? Otóż, morską pianę tworzą wzburzone fale morskie, które zawierają wysokie stężenie rozpuszczonej materii organicznej. Gdy woda się miesza i powstają fale, tworzą się sprężyste pęcherzyki powietrza. To one prowadzą do powstania gąbczastej substancji, którą nazywamy morską pianą.