To nie "republika islamska", tylko "prawdziwa Ameryka". Kongres USA nigdy tak nie wyglądał

Pierwsze muzułmanki i Indianki w Kongresie USA. Takiej sytuacji w Waszyngtonie nigdy jeszcze nie było. Tych "pierwszych" jest jeszcze więcej. W szczególności to dobra wiadomość dla amerykańskich kobiet i problem dla Donalda Trumpa.

Nowojorczycy wybrali najmłodszą kobietę, która kiedykolwiek weszła do amerykańskiego parlamentu. Demokratów reprezentować będzie 29-letnia Alexandria Ocasio-Cortez, której ojciec pochodzi z Bronxu, a matka z Puerto Rico. Przy okazji zaprzysiężenia na światło dzienne wypłynęło nagranie roztańczonej Ocasio-Cortez z czasów licealnych, co wywołało oburzenie wielu konserwatywnych parlamentarzystów

Niemal 100 lat temu, w 1920 r., amerykańskie sufrażystki odniosły historyczny sukces forsując 19. poprawkę do konstytucji, która dała kobietom prawo głosu. Nie oznacza to jednak, że walka o równouprawnienie się zakończyła. Na przykład dopiero teraz wyborcy z konserwatywnego, południowego Tennessee pierwszy raz powierzyli kobiecie funkcję senatora. Ten przywilej przypadł Republikance Marshy Blackubrn. Z kolei Cindy Axne i Abby Finkenauer, także z Partii Republikańskiej, są pierwszymi kobietami ze Stanu Iowa w Izbie Reprezentantów.

W Kongresie USA zasiadają obecnie 102 kobiety, z czego tylko 13 należy do Partii Republikańskiej. W sumie to trzykrotnie więcej, niż 30 lat temu, jednak zmiana nastąpiła wyłącznie w szeregach Demokratów. Liczba parlamentariuszek republikańskich w 1989 r. była dokładnie taka sama, jak teraz. To podkreśla, jak wiele do zrobienia nadal mają działaczki na rzecz kobiet, zwłaszcza że reprezentantki Partii Demokratycznej i Republikańskiej stanowią zaledwie 23 proc. wszystkich członków Izby Reprezentantów i 25 proc. Senatorów.