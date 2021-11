To nie kryzys. To zapaść służby zdrowia. Dramat w Wielkiej Brytanii

Wojsko i policja na pomoc

Sytuacja jest na tyle zła, że w Walii i Szkocji dyrektorzy szpitali poprosili o pomoc wojsko i policję. - Każdego dnia są setki połączeń na infolinię alarmową, gdy już wiadomo, że nie ma żadnej dostępnej karetki do wysłania. Pacjenci czekają zbyt długo, przez co są narażeni na wielkie ryzyko. Oznacza to, że w ciągu 12-godzinnej zmiany możemy wyjechać obecnie do dwóch-trzech przypadków, wcześniej było to do ośmiu wyjazdów - powiedział Richard Webber z College of Paramedics. - Wielu naszych kolegów pracuje tu 20-30 lat. Nigdy wcześniej nie doświadczyli takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia obecnie.