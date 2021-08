To nie koniec protestów. Będzie blokada na granicy

Rolnicy z AgroUnii blokują drogi w kilku województwach, a to jeszcze nie koniec. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. - Robią z nas dziadów od początku do końca - grzmiał podczas protestu rolników lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Na miejscu był nasz reporter Klaudiusz Michalec. Jak przekazuje, wiele blokad potrwa co najmniej 24 godziny, a niektóre nawet 48 godzin. Kołodziejczak zapowiedział także blokadę granicy ze Słowacją. Nie zdradził jeszcze, w którym miejscu, ale przekazał, że porozumiał się w tej sprawie ze słowackimi rolnikami. - Rząd nas ignoruje, nie chce z nami rozmawiać - stwierdził lider ruchu.