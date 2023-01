To nie jest fejk. Ogórek naprawdę tak powiedziała o Rosji

"A gdyby odwrócić to wszystko i zrobić to w innej sekwencji?" - pyta, po czym przechodzi do prezentowania przykładów na powyższą tezę. Tomczyk odwołuje się przy tym do wywiadu z obecną prezenterką TVP Info Magdaleną Ogórek, którego udzieliła w czasach, gdy jako kandydatka SLD ubiegała się o fotel prezydenta RP. - To już jest kompletne fiasko, bo jeżeli to jest główny problem, a nie to, że nasze stosunki z Federacją Rosyjską leżą kompletnie na łopatkach i to jest największy dramat, bo potrzebujemy normalizacji tych stosunków i układania ich od nowa - stwierdziła wtedy Ogórek.