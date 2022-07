Tak Putin finansuje wojnę. Zaskakujące odkrycie w samolocie

Według listu przewozowego rosyjski samolot miał być wypełniony sudańskimi ciastkami. Jest to o tyle zaskakujące, że Sudan nie należy do eksporterów słodyczy. Dokument zwrócił na siebie uwagę, po czym doszło do kontroli maszyny. Oczom urzędników ukazały się pudła ciastek, którymi zamaskowane były skrzynie wypełnione sudańskim złotem. Miały one zawierać łącznie ok. tonu drogocennego kruszcu.