"Przeprowadź się do Rosji". Parodia hitem sieci

Rosyjskie państwowe kanały na komunikatorze Telegram promują nagranie, które ma zachęcać do przeprowadzki do Rosji. Nagranie jest zrobione w typowo propagandowo-promocyjnym stylu. Wideo od razu wpadło w oko użytkownikom Twittera i doczekało się szyderczych przeróbek ukazujących zdecydowanie inne oblicze kraju, pozbawione propagandowej otoczki, nawiązujące natomiast do zbrodniczej agresji Moskwy na Ukrainę.