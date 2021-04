To nie Brazylia – to Polska. Przerażające zdjęcia z cmentarzy. "Brakuje trumien"

Tak wielu zgonów w Polsce nie było od dawna. Początek tego roku jest pod tym względem najgorszy w XXI wieku. W ciągu pierwszych 14 tygodni 2021 roku zmarło ponad 153,6 tys. osób. To niemal 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – wynika z danych podawanych przez GUS. – W alejach, które dotąd były puste, coraz więcej tych nowych grobów powstaje - mówi Adam Ragiel z Polskiego Centrum Szkolnictwa Funeralnego. Widać to na wielu cmentarzach w Polsce. Zdjęcia z nich naprawdę przerażają. – Nikt nie pamięta jeszcze, żeby tyle zgonów było, tyle problemów w organizacji pogrzebów. Chociażby jeśli chodzi o terminy, przechowywanie ciał, brak miejsc w chłodniach. Co więcej: brak trumien. Producenci nie nadążają z produkcją trumien – twierdzi właściciel domu pogrzebowego. Więcej w materiale wideo.

