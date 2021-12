To najdłuższy tunel w Polsce. Robi ogromne wrażenie. "Jest ulga"

To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Warszawie. Tunel POW w końcu został otwarty. Na uroczystości pojawił się premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami. Tuż po tym, jak skoczyła się konferencja prasowa, tunel został udostępniony kierowcom. - Było to takie wąskie gardło na linii wschód-zachód. Faktycznie brakowało tego odcinka - przyznaje Szymon Piechowiak, Rzecznik Prasowy GDDKiA. Jak bardzo te słowa mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, było widać już w pierwszych minutach po otwarciu tunelu. Nieoczekiwanie utworzył się korek. Jak to wyglądało? Więcej w materiale wideo.