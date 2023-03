"To nabijanie kasy bankom". Posłanka Hołowni o propozycji Tuska

To, co proponuje Tusk, nie rozwiązuje problemów, a nabija kasę bankom i deweloperom. Nie rozwiązuje to przyczyn, które sprawiły, że jesteśmy w trudnej sytuacji, a przecież chodzi tu o brak mieszkań na rynku - mówiła w programie "Tłit" na antenie Wirtualnej Polski posłanka Polski 2050. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami Pabianic zapowiedział nowy program mieszkaniowy swojej partii o nazwie "Kredyt Zero Procent". Miałby on zostać wprowadzony, po wygranych przez PO wyborach. Paulina Hennig-Kloska przyznała w rozmowie z Patrykiem Michalskim, że jej ugrupowaniu w tej sprawie bliżej do pomysłów Lewicy niż PO. - My chcemy zwiększenia ilości pieniędzy na budowę mieszkań na wynajem dla samorządów. Dopłacanie do kredytów sprawi, że wzrośnie popyt i cena lokali. Jeśli zwiększymy liczbę osób chcących kupić mieszkania, a nie będzie ich więcej, to problem będzie narastał - mówiła posłanka. Hennig-Kloska przyznała, że "problem mieszkalnictwa jest palący" - Bliższa mi jest jednak kwestia budowania tanich mieszkań na wynajem. Musimy znaleźć rozwiązanie na pokolenie, a nie tylko doraźnie - dodała.