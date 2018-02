To może być koniec alkoholu w samolotach i pociągach. Wszystko przez prosty błąd

Ograniczenia sprzedaży alkoholu w godz. 22-6, zawarte w podpisanej przez prezydenta ustawie, mogą mieć nieoczekiwane konsekwencje. Jak donosi radio ZET, nowela może spowodować, że już nigdy nie kupisz piwa w Warsie, ani drinka w samolocie.

Nowe prawo zawiera pewien drobny błąd w zakresie tzw. zezwoleń cateringowych. Według nowelizacji będzie je wydawał wójt lub burmistrz gminy, na terenie której znajduje się sklep. Jednak w przypadku sprzedaży odbywającej się w ciągłym ruchu, jak w samolotach czy pociągach, nie będzie to możliwe.

Jak już pisaliśmy w WP, za sprawą zmian w prawie w tym roku w całej Polsce w nocy może być trudniej kupić alkohol. Posłowie w noweli zdecydowali oddać większą władzę samorządowcom. To właśnie radni decydować będą o tym, czy nocną prohibicję wprowadzić.

Według nowych przepisów to również samorząd będzie mógł dowolnie wydawać koncesje na sprzedaż alkoholu. Radni będą mogli ustalać limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie każdej jednostki pomocniczej.

W dużych miastach może to np. oznaczać, że w niektórych dzielnicach sklepów z alkoholem będzie bardzo mało, a w innych - pod dostatkiem.

Choć branża spirytusowa studzi emocje związane z nowymi przepisami, Polska Izba Handlu alarmuje, że nowe prawo jest niedostosowane do współczesnych realiów. Od początku prac nad nowelą PIH słała do Sejmu propozycje, które - w jej ocenie - dostosowywałyby ją do tego, jak dziś funkcjonuje drobny biznes.