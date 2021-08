To koniec ładnej pogody. Ochłodzenie coraz bliżej, spadek nawet o 10 stopni

IMGW: niedziela ostatnim dniem ładnej pogody, od wtorku ochłodzenie

Jednak wszystko wskazuje na to, że przed nami piękna niedziela. Jedynie na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 21-25 st. C na północy do ok. 30 st. C na południu Polski. Wiatr będzie umiarkowany, głównie na wybrzeżu.