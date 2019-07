To już plaga. "Sianokosy" w miastach. Koszą wysuszone trawniki mimo apeli

Traktor ogrodowy wjeżdża na tak wysuszoną trawę, że niemal jej nie ma i... kosi. Takie obrazki oglądaliśmy już w Warszawie. Wciąż pojawiają się kolejne zdjęcia podobnych zdarzeń ze stolicy. A do tego akcję "sianokos" rozpoczął też Poznań. Mimo apeli mieszkańców, a nawet urzędników, którzy sami wstrzymują koszenie na administrowanych przez nich terenach, plaga trwa.

"To jakaś epidemia. Właśnie na ulicy Aluzyjnej koszony jest piach w miejscu, w którym powinna być zieleń" - napisał na Facebooku Waldemar Kamiński. I opublikował trzy zdjęcia, na których widać, jak wysuszony do granic możliwości trawnik koszony jest... traktorem ogrodowym. Zdjęcie zostało wykonane w czwartek.

- Jeżeli chodzi o tereny prywatne spółdzielni i wspólnot to też nie mamy na to wpływu. Każdy opiekun terenu musi działać zgodnie z własnym sumieniem i wiedzą. Ale prowadzimy akcję informacyjną, by uwrażliwiać innych zarządców terenu, że takie postępowanie jest niewłaściwe. Możemy apelować - mówi WP. - A takie koszenie powoduje tylko jedno - widoki przypominające wypaloną trawę. Poza tym to niekorzystne jeśli chodzi o różnorodność bilogiczną - dodaje.