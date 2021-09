To już ostatnie dni! Rozwiąż test, my wpłacimy pieniądze

142 gatunki drzew utracone bezpowrotnie

W praktyce oznacza to, że sytuacja drzew wygląda jeszcze gorzej niż w przypadku większości kręgowców. W niektórych miejscach na świecie może wyginąć nawet połowa gatunków drzew - i niestety łatwo się domyślić, że do takiego stanu rzeczy przyczynił się człowiek. Przemysł drzewny, wycinka pod uprawę drzew i hodowlę zwierząt; to najczęstsze przyczyny wymieniane przez autorów raportu.