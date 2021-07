To już koniec szczepień na COVID? "Policzyłem, kiedy przyjdzie ostatni pacjent"

Z tygodnia na tydzień maleje liczba podanych Polakom pierwszych dawek szczepionki przeciwko COVID-19. W tym tygodniu to tylko 85 tys. szczepień, a jeszcze trzy tygodnie temu było to ponad 400 tys. zabiegów. To dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Chociaż ECDC bazuje na informacjach od polskich instytucji, to dokładniej prezentuje w swoich raportach informacje o szczepieniach, niż rządowy raport.