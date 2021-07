Jak często na COVID umierają niezaszczepieni? "To nie jest zaskoczenie"

Prof. Ernest Kuchar również stwierdził że tego typu argumenty i tak nie dotrą do przeciwników szczepień. - Jeżeli ktoś upierał się przez kilka miesięcy, że szczepionki są nieskuteczne, albo nawet szkodzą, to zmiana zdania oznaczałaby przyznanie się do błędu. Z tym ludzie mają ogromny problem nie tylko w tej kwestii. Taka jest już ludzka natura, że mało kto ma gotowość przyznać innym rację - zaznaczył specjalista chorób zakaźnych.