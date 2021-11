"To jest to bardzo rzadka sytuacja, że kobieta umiera". Ginekolog o tragedii w Pszczynie

Jak to możliwe, że w XXI wieku dochodzi do sytuacji, w której znajdująca się pod opieką lekarzy ciężarna kobieta umiera z powodu wstrząsu septycznego? O ocenę tragicznej sytuacji z Pszczyny, która wywołała oburzenie opinii publicznej, Agnieszka Kopacz poprosiła gościa programu WP "Newsroom", ginekologa dra Michała Bulsę. - Ja w swojej karierze nie miałem takiego przypadku i jak rozmawiam z kolegami z dużym doświadczeniem, to jest to bardzo rzadka sytuacja, że kobieta umiera, dlatego ta sytuacja wymaga wyjaśnienia - powiedział lekarz. - Ta sytuacja jest o tyle trudna do dyskusji, dlatego że to są naprawdę bardzo rzadkie przypadki - dodał ekspert.