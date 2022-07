To jest ten moment: okno na kontrofensywę Ukrainy. Drugi może się szybko nie powtórzyć

- Na 100 proc. ukraińska armia przygotowuje się do kontrofensywy. Musiałoby to nastąpić do końca sierpnia, w ciągu kilku najbliższych tygodni. Później okienko się zamknie. Rosjanie niedawno ze swoich 110 batalionowych grup taktycznych wycofali z frontu ok. 25 takich jednostek. Podczas pauzy operacyjnej są one odtwarzane, by mogły później powrócić do walki. Z kolei Ukraina miała ostatnio aktywnych ok. 60 batalionowych grup taktycznych. Zaczyna się to więc wyrównywać. I stwarza szanse do uderzenia ukraińskich wojsk – mówi Wirtualnej Polsce płk Lewandowski.