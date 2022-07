Wojna dronów w Ukrainie. Irańskie maszyny ruszają na pomoc Putinowi?

Jak informował portal Defence24.pl, Teheran dysponuje w siłach zbrojnych szeroką gamą maszyn bezzałogowych. M.in. są to duże bezzałogowce Karra, uzbrojone w pociski powietrze-ziemia czy bomby i amunicja krążąca typu Kian. Do misji rozpoznawczych stosowano popularne maszyny Mohajer-2N i większe Mohajer-6 oraz Ababil-5 i Kaman-12. W użyciu są też bezzałogowce pionowego startu Pelican-2 oraz różnego typu kwadrokoptery, w tym przystosowane do zrzutu ładunków bojowych i warianty kamikaze. Ababil-5 dysponuje zasięgiem do 480 km. Z kolei inny irański dron Fotros do 2000 km.