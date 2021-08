"To jest szopka, to jest cyrk". Robert Biedroń oburzony. Oskarża Kaczyńskiego

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przygotowała i wysłała transport z pomocą humanitarną dla imigrantów próbujących przedostać się do Polski z Białorusi. Jak poinformowano na Twitterze instytucji, zgodę na przekazanie pomocy muszą wyrazić białoruskie władze. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł Lewicy Robert Biedroń. - To cyniczna gra rządu PiS, manipulacja opinią publiczną i wykorzystywanie cierpienia realnych ludzi w celu zbijania poparcia politycznego. Wszyscy dobrze wiemy, że Łukaszenka żadnej pomocy humanitarnej na teren swojego kraju nie wpuszcza. Ci ludzie są wykorzystywani przez Jarosława Kaczyńskiego, przez PiS, do swoich politycznych celów. Tą garstką ludzi już dawno można by się było zająć, przenieść ich do ośrodka i podjąć odpowiednią decyzję. Tak się nie dzieje tylko dlatego, że probuje się grać w cyniczną grę straszenia uchodźcami - ocenił. - Kaczyński jest nieodpowiedzialny, nie ma zielonego pojęcia, jak się żyje zwykłemu człowiekowi. Kaczyńskiemu nie można powierzyć nawet zarządzania kiosku z gazetami, a co dopiero dbania o bezpieczeństwo naszego kraju - stwierdził Biedroń. - To jest szopka, to jest cyrk. Te koce, tę wodę, tę tzw. pomoc humanitarną rządu PiS można by było dostarczyć z polskiej strony. Chodzi o to, by grać w cyniczną grę, odwrócić uwagę od poważnych problemów rozpadu Zjednoczonej Prawicy - podsumował.