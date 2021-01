"To jest prostackie". Bartosz Arłukowicz odpowiada Ryszardowi Terleckiemu

Były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz komentował w programie "Tłit" słowa wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który nazwał opozycję "durną". Wszystko przez krytykę pod adresem kontrowersyjnego projektu, który zakłada rezygnację z możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. - Nie chce mi się komentować tego prostackiego języka Terleckiego. Nie uznaję prostactwa. A to jest prostackie określenie partnerów w polskim parlamencie - przekonywał. - To są ludzie wybrani przez tysiące wyborców i należy im się szacunek. I kiedy słyszę co kilka tygodni odzywkę Terleckiego - taką czy inną, to odpowiadam: nie chce mi się z nim dyskutować - dodał Arłukowicz.

