"To jest pretekst". Grzegorz Sroczyński reaguje na oświadczenie Fundacji Campus Polska.

- Pretekstem jest moja wypowiedź z radia TOK FM sprzed paru dni, gdzie użyłem metafory kundelka. Ona faktycznie nie jest zbyt szczęśliwa. Chodziło mi o sektę twitterowych kibiców PO spod znaku "Silni Razem", którzy zajmują się głównie hejtowaniem innych partii na opozycji, czyli Hołowni i Lewicy. Ich główny przekaz to - cytuję - "Tygrysek i Wodzirej pod próg". Trwa to od wielu tygodni, a ostatnio się nasiliło. To bardzo toksyczne dla opozycji, bo gdyby Trzecia Droga zjechała pod próg, no to "posprzątane" - podkreśla dziennikarz.