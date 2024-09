Poranny paraliż Wrocławia. Mieszkańcy wściekli

Mieszkańcy Wrocławia, którzy w poniedziałek rano ruszyli do pracy, utknęli w gigantycznych korkach. Powodem jest zamknięty Most Marszowicki nad rzeką Bystrzycą. "1,5 godziny na dziś zajmuje przejechanie kilometra", "to nie są utrudnienia, to jest totalny paraliż" - piszą wściekli mieszkańcy pod wpisem prezydenta miasta.