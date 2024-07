"To jest masakra". Eksperci demaskują ruch Giertycha

Arkadiuszowi Cichockiemu grozi wyrzucenie z zawodu. W związku z jego udziałem w tzw. aferze hejterskiej, pod koniec czerwca Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała wnioski do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego o pozbawienie go immunitetu i zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.