"To ja już wybiorę Konfederację". Ostre reakcje na słowa Wojewódzkiego

"Dobrze wiedzieć, że pan Wojewódzki uważa Konfederację za fatalnego potencjalnego gospodarza kraju, no ale jednak wybierze ich, bo to w jego osobistym interesie. Co tam prorosyjskość czy odbieranie praw kobietom, ważne, że milioner nie będzie musiał zapłacić wyższych podatków" - napisała Jałoszyńska.