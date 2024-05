To imię nosi tylko jedna Polka. Nikt tak od lat nie nazwał dziecka

Nelosława. Więcej informacji

"Uprzejmie proszę o informacje dotyczące mojego imienia, gdyż nie ma go w żadnym wykazie imion. Do dnia dzisiejszego moje imię wywołuje zdziwienie i zainteresowanie, a wszelkiego rodzaju urzędy i instytucje państwowe przekręcają je na setki najróżniejszych sposobów. Z informacji, jakie udało mi się uzyskać, jestem podobnież jedyną kobietą w Polsce, która nosi imię: NELOSŁAWA, ale wydaje mi się to wręcz niemożliwe. Nie ukrywam, że jest to dla mnie do dnia dzisiejszego nierozwikłana zagadka (urodziłam się w 1971 roku w Rawie Mazowieckiej)" - cytuje prośbę kobiety Interia, powołując się na informacje z rjp.pan.pl.