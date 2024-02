"To dyskryminacja". O. Rydzyk komentuje decyzje ws. uczelni w Toruniu

"Uczelnia jest prywatna. To my stawiamy warunki"

Decyzję skomentował o. Tadeusz Rydzyk, który jest założycielem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. - Uczelnia jest prywatna. To my stawiamy warunki i jednym z takich warunków jest opinia proboszcza. Dlaczego? Bo uczelnia jest katolicka, a wiemy, jakie jest nastawienie do Kościoła, do Polaków, do Polski, do katolików, do tego, co patriotyczne. Co się stanie, jak przyślą nam, żeby nam szkodzić, jakiegoś satanistę? - mówił o. Tadeusz Rydzyk w TV Trwam.