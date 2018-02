To dopiero krwiożerczy pomysł. Premia finansowa za strzelanie do ciężarnych dzików

Nawet 650 złotych premii ma otrzymać myśliwy, który zastrzeli ciężarną samicę dzika - dowiaduje się nieoficjalnie Wirtualna Polska. Najszybszy i ale najbardziej bezwzględny sposób redukcji zwierząt uznanych za winne roznoszenia się wirusa ASF, budzi sprzeciw samych myśliwych.

Właśnie teraz, po grudniowych zalotach, samice dzików mogą już nosić w brzuchu niekiedy 6 młodych. Tym samym strzelając do jednego osobnika likwiduje się kilka sztuk. Mniej dzików w całej Polsce, to mniejsze ryzyko rozprzestrzestrzeniania się wirusa Afrykanskiego Pomoru Świń. Organizacje rolników już kalkulują, że gdyby wybić wszystkie dziki, to epidemia nie dotrze do najcenniejszych i największych hodowli świń w Wielkopolsce.