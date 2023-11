"To było żałosne". Wypunktował ruchy prezydenta Dudy

- Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję straceńczą. Przecież on tego rządu nie utworzy. No i po co? Jego wystąpienie wieczorne, że "życzę jak najlepiej" (Morawieckiemu w misji tworzenia rządu – red.), było żałosne, bo wiadomo, że te życzenia się nie spełnią - mówił w programie "Newsroom WP" Ryszard Kalisz, były szef Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zwrócił również uwagę, że swoim sejmowym przemówieniu w poniedziałek prezydent Duda z góry zapowiedział wetowanie ustaw nowego rządu. - To jest nie przyjęcia. On nie może zapowiadać weta, nie widząc nawet projektu ustawy - stwierdził były polityk. Wspomniał, że dochodzą go informacje, iż działacze PiS-u wykorzystują czas dany przez Andrzeja Dudę na "bezpodstawne wzbogacenie się". - No i pan prezydent, najwyższy przedstawiciel państwa, chce to żyrować? - pytał retorycznie Kalisz.

