"To była rosyjska ruletka". Polka winna zabójstwa

Mężczyzna mówił także o zastraszaniu w szkole, chorobie nowotworowej matki i ojcu alkoholiku. Zgodnie z jego relacjami po spowodowaniu wypadku Ewa P. miała mieć myśli samobójcze. Brat odniósł się także do stylu jazdy skazanej. Jego słowa kłócą się z zeznaniami osób z pracy i opinią biegłych. - Od czasu do czasu miała małe stłuczki. Ale nie spowodowała żadnych poważnych wypadków - cytuje go telewizja RTL.