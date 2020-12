To był rok Jarosława Kaczyńskiego? Prof. zwraca uwagę na istotną kwestię

Jak można podsumować rok 2020 dla Jarosława Kaczyńskiego? - Formalnie został wicepremierem, więc w strukturze władz państwowych jest to awans. Natomiast, jeśli popatrzeć na działania o charakterze politycznym i społecznym, to wydaje się, że jego plany nie zostały zrealizowane do końca - stwierdziła w programie "Tłit" prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Zwróciła uwagę na bardzo wysoki poziom nieufności wobec prezesa PiS. - Ale z drugiej strony jest wygranym, bo prezydentem został Andrzej Duda, a o to mu chodziło. To jest taki konglomerat zwycięstw i porażek - dodała.

