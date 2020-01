To był najlepszy rok dla wielu Polaków od 30 lat. Sondaż

Ponad połowa Polaków uważa, że rok 2019 był dla nich i ich rodziny najlepszy od przemiany ustrojowej sprzed 30 lat. W sondażu stwierdziło tak aż 56 proc. ankietowanych, przy czym co ósmy uznał, że był to bardzo dobry rok. Gorzej oceniamy sytuację w pracy.

W porównaniu z badaniem z ubiegłego roku o 6 pkt. proc. - do 56 proc. - wzrósł odsetek osób, które mijający rok oceniły dobrze - zauważa TVP Info, omawiając wyniki najnowszego sondażu CBOS. To najlepszy wynik od 1989 r. kiedy prowadzone jest badanie oceny sytuacji osobistej i rodzinnej.

W tegorocznym sondażu wzrósł również - o 7 pkt. proc. - do 54 proc. odsetek Polaków zadowolonych z mijającego roku w wymiarze rodzinnym. Tylko 22 proc. nie miało zdania co do takich ocen (co oznacza spadek aż o jedną czwartą).