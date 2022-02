Tłusty czwartek niebawem. Pączkożercy już się szykują [BADANIA DLA WP.PL]

Z badań wynika, że aż 59 proc. uczestników badań będzie kultywowało tradycję w takim samym wymiarze i kupi tyle samo pączków, co rok wcześniej. Jednocześnie 17 proc. deklaruje, że będzie się ograniczać. Głównym powodem zmiany przyzwyczajeń są "wysokie ceny i ogólna drożyzna", drugim co do wymiarów procentowych jest powód dietetyczny. Jeden pączek to przecież około 290 kalorii.