Tłusty Czwartek 2021. Kiedy wypada?

Tłusty Czwartek to święto ruchome. Jego data jest uzależniona od Świąt Wielkanocnych oraz terminu Wielkiego Postu, który je poprzedza. Ponieważ Wielkanoc wypada w pierwszą wiosenną pełnię, zatem i data Tłustego Czwartku nie może być stała.

Kiedy jest Tłusty Czwartek 2021?

Tłusty Czwartek 2021 jest 11 lutego. To wielkie święto pączków i faworków - to właśnie te smakołyki są obowiązkowe w tym szczególnym dniu. W skrócie - Tłusty Czwartek bez pączka czy faworka (zwanego też chrustem), jest dniem straconym. Każdy, jeśli oczywiście stan zdrowia mu na to pozwala, powinien skosztować "obowiązkowego" wyrobu.