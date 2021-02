Tłusty czwartek 2021. Kiedy obchodzimy?

Tłusty czwartek tradycyjnie wypada zawsze w ostatni czwartek poprzedzający Środę Popielcową. W tym roku jest to 11 lutego. To ostatnie dni przed Wielkim Postem. Środa Popielcowa to tradycyjny początek Wielkiego Postu. W tym roku przypada ona na 17 lutego. Dla katolików to czas przygotowania do świąt wielkanocnych.