Tłusty czwartek 2019 - kiedy obchodzimy tłusty czwartek i ostatki w 2019 roku? Skąd pochodzi tradycja jedzenia pączków?

Tłusty czwartek odbędzie się za nieco ponad 2 tygodnie. Ostatki, zwane również zapustami przypadają na ostatni tydzień karnawału. Zabawa nie ma wtedy końca, a zaraz po niej przychodzi czas na refleksję podczas Środy Popielcowej i Wielkiego Postu.

Tłusty czwartek 2019 – kiedy będzie tłusty czwartek?

Tłusty czwartek to pierwszy dzień ostatków. Jest to święto ruchome. Jego data jest uzależniona od tego, kiedy przypada Wielkanoc. Tłusty czwartek przypada zawsze w ostatni czwartek poprzedzający rozpoczęcie Wielkiego Postu. W tym roku będzie to 28 lutego. W 2020 roku tłusty czwartek odbędzie się 20 lutego.