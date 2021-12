Tłumy w Zakopanem. Turyści mimo pandemii

Tymczasem zima w Tatrach nie odpuszcza. W niedzielę po godz. 18 najniższą temperaturę odnotowano w Poroninie - 18,9 st. C., -15,5 st. C nad Morskim Okiem i -13,6 st. C w Zakopanem - wylicza 24tp.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że nocą mróz może sięgnąć -20 st. C.