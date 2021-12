Polityk PiS pytany o obowiązek szczepień. "Nie siłą przez policję"

Pandemia zmieniła nasze bożonarodzeniowie zwyczaje już drugi raz. Większość pracodawców zrezygnowała z organizacji spotkań świątecznych, a nie inaczej było też z politykami Prawa i Sprawiedliwości. - Niestety tradycyjnego spotkania z dzieleniem się opłatkiem nie było - powiedział w programie "Newsroom" WP Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa. - Jesteśmy w reżimie sanitarnym i zachowujemy się odpowiedzialnie - dodał polityk PiS. Pytany o możliwość wprowadzenia obowiązku szczepień, Kowalczyk stwierdził, że nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania. - Obowiązek nie, ale jak najszersze i mocne zachęty do szczepień. Tak bym to zrobił - mówił gość Mateusza Ratajczaka, zaznaczając, że nie wyobraża sobie, aby policja doprowadzała ludzi siłą do punktów szczepień.